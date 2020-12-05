Брянскую фирму «Аракс» наградили за благотворительность

Белобережское предприятие ООО «Аракс» наградили за благотворительную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в субботу, 5 декабря – в Международный день волонтера.

Благодарственное письмо руководству компании – гендиректору Александру Калинину и директору Татьяне Ермачковой – вручила депутат облдумы Ольга Полякова.

– Предприятие отметили за помощь, оказанную медицинским учреждениям области и города в период распространения новой коронавирусной инфекции «Ковид-19», – уточняют в мэрии.

Так, в пандемию «Аракс» передавало брянской горбольнице №2 и областной больнице №1 санитарно-гигиенические средства собственного производства.

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