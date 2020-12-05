Брянским волонтерам вручили награды по случаю праздника

В субботу, 5 декабря, отмечают Международный день волонтера. Праздничные торжества состоялись и в Брянске. Отличившимся добровольцам вручили награды. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Праздник нацелен привлечь внимание общественности к такому важному делу, как волонтерство – безвозмездная помощь на благо общества. Его история уходит в далекий 1985 год, когда Ассамблея ООН выдвинула предложение о проведении социально значимого для всего мира праздника – День волонтера. Эти люди вносят огромный вклад во все сферы общественной жизни, что не должно оставаться незамеченным.

Как правило, День волонтера сопровождается массовыми мероприятиями, проведением флешмобов, конкурсов в поддержку креативных, желающих развиваться и приносить пользу человечеству людей.

В Брянске памятной дате приурочили торжество в областном коворкинг-пространстве. Награждали особо отличившихся. Так, благодарственные письма губернатора получили девять человек. Еще шестерых отметили благодарностью главного федерального инспектора по региону Андрея Дьячука. А двух студентов-волонтеров – благодарственными письмами департамента внутренней политики Брянской области.

Всего в регионе насчитывается порядка 60 тысяч волонтеров.

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