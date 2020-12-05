МЧС: в пожаре в Новозыбковском районе погиб 50-летний мужчина

Фото с места события. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Появилась уточненная информация о пострадавшем в утреннем пожаре в Новозыбковском районе. Ее распространила пресс-секретарь ГУ МЧС по Брянской области Татьяна Сенина. Выяснилось, что в огне погиб 50-летний мужчина. Его тело обнаружили при разборке и проливке сгоревшего жилого дома.

Специалист уточнила, что горело деревянное строение площадью 35 квадратных метров.

Напомним, ЧП произошло на улице Мира в поселке Старый Вышков около половины седьмого утра 5 декабря. Борьбу с огнем вели расчеты двух пожарных частей, также работало звено газодымозащитной службы. На тушение потребовалось меньше 10 минут.

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