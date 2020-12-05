В пожаре в Новозыбковском районе пострадал один человек

Один человек пострадал при пожаре в Новозыбковском районе рано утром в субботу, 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар зафиксировали в 06.38. Поступил звонок оперативному дежурному ЦУКС. По вызову – на улицу Мира в поселок Старый Вышков – оперативно выехали расчеты двух пожарных частей.

По прибытию выяснилось, что по горит частный жилой дом площадью 30 квадратных метров.

– На тушении работали два пожарных ручных ствола и звено газодымозащитной службы, – уточнили в брянском Главке. – Ликвидировать возгорание удалось к 06.46. Один человек пострадал.

Более подробной информации о пострадавшем пока нет.

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