Число ковид-заболевших на Брянщине превысило 18 тысяч

Прирост заболеваемости коронавирусом на Брянщине составил 167 случаев или около процента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общее число заболевших коронавирусом в Брянской области превысило 18 тысяч. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром в субботу, 5 декабря.

Прирост новых случаев за сутки составил 167 или меньше одного процента. А количество выздоровевших достигло 15689 (+245). Еще шесть человек умерли. Всех жертв ковида в регионе теперь 145.

Сейчас Брянская область занимает 38-е место в России по общему числу инфицированных с начала пандемии. Кстати, наши соседи – Орловская и Калужская области – находятся еще ниже. Заболевших там 16820 и 16738 соответственно. Это 44-я и 45-я позиции рейтинга.

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