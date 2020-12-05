От коронавируса за сутки умерли шесть брянцев

Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 145. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области еще шесть человек умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в субботу, 5 декабря. Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 145.

За сутки 249 пациентов выздоровели от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь составляет 15689 человек.

Всего в Брянской области зарегистрировано 18050 случаев заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 167 или 0,92 процента. Сейчас наш регион занимает 38-е место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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