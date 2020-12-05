В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 167 человек

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 18050. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

167 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро субботы, 5 декабря.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 18050. Из них 15689 человек – или почти 89 процентов – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 249 выздоровлений.

Сейчас Брянская область находится на 38-м месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,9 процента.

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