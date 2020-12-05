Под Брянском женщина на «Опеле» покалечила пешехода

Женщина-водитель сбила пешехода на нерегулируемой «зебре» в Брянском районе в пятницу, 4 декабря. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось около восьми часов утра на 10-м километре автодороги «Брянск-Сельцо».

По предварительной информации, 31-летняя автомобилиста управляла «Опель Астра». Она двигалась в направлении города Сельцо. А 61-летняя пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошел наезд.

– У пешехода медики диагностировали «закрытый перелом нижней трети левой малоберцовой кости», – говорят в ГИБДД. – Ее отпустили домой, назначив лечение. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария с пострадавшими за сутки.

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