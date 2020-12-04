Комиссия обследовала 217 магазинов, салонов красоты и других общественных заведений. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске за два дня поймали 11 нарушителей масочного режима. В городе 3 и 4 декабря прошли традиционные рейды по выявлению безмасочников. Комиссия обследовала 217 магазинов, салонов красоты и других общественных заведений.

Рейды прошли во всех районах города, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Больше всего нарушителей нашли в Володарском районе, здесь оштрафовали пятерых человек. В Бежице обнаружили трех безмасочников, в Советском районе – двух, в Фокинском – одного.

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