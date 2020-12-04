Брянские следователи вручили юбилейную медаль ветерану войны Александру Брижанину

Александр Мартынович родился в 1925 году на Алтае. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Брянские следователи вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945» ветерану Александру Мартыновичу Брижанину, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Александр Мартынович родился в 1925 году на Алтае. В 17 лет его призвали в армию. После полугодового обучения парень попал на Курскую дугу, где служил стрелком-автоматчиком. В сентябре 1943 года форсировал Днепр. Там получил контузию и ранение. После лечения в госпитале вновь вернулся на передовую, освобождал Украину. В 1944 году был тяжело ранен.

Александр Брижанин награжден медалью «За отвагу», Орденом Отечественной войны 1 степени, медалями. После войны ветеран связал свою жизнь с медициной, выучился на врача. По распределению попал в железнодорожную больницу на станции Унеча Брянской области, где проработал больше 30 лет.

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