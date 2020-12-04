Брянских детей-диабетиков обеспечили инсулином из резервного запаса

В Брянске детей, страдающих сахарным диабетом, обеспечили инсулином «Тресиба». Ранее сообщалось, что детям-инвалидам в Бежицком районе не предоставляют необходимый препарат. Как пояснили в правительстве Брянской области, это произошло из-за технического сбоя при оформлении заявки.

В настоящее время несовершеннолетним выдали инсулин из резервного запаса. Нужное количество медикаментов на два месяца вперед направили в бежицкие аптеки. Препарат можно получить в любое время.

В регионе имеется постоянный запас сахароснижающих препаратов, который постоянно пополняется. Для детей покупают только оригинальные лекарства по торговым наименованиям. Стоимость одной упаковки инсулина – от 3 до 5,5 тысяч рублей. Финансирование идет из областного бюджета.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».