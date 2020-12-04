В Брянске на юбилейный парад вышли 13 троллейбусов

Фото: Брянское троллейбусное управление.

В Брянске в пятницу, 4 декабря, проходит парад троллейбусов. Событие посвящено 60-летнему юбилею брянского троллейбуса, рассказали в Брянском троллейбусном управлении.

По маршруту №14 «10-й микрорайон – Юрфак БГУ» курсируют 13 машин. Это все имеющиеся на сегодняшний день в городе модели. В салоне можно узнать о марке троллейбуса. А на конечных остановках пассажиры могут сфотографироваться в кабине водителя.

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