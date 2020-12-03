В Брянске число зараженных коронавирусом достигло 7421

Число зараженных коронавирусом на 3 декабря достигло 7421 человека. За прошедшие сутки в городе диагноз подтвердили у 49 пациентов, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Врачи брянских больниц призывают пациентов не принимать антибиотики без назначения врача. С такими заявлениями выступили главврач горбольницы №4 Светлана Хандожко:

- Профилактика коронавирусной инфекции благодаря антибиотиками - это миф. Риск бактериальной суперинфекции есть, но доказано, что его нельзя снизить превентивным назначением антибиотика. Это связано с тем, что у каждого антибиотика есть спектр действия: на одни патогены он действует, на другие - нет, и нельзя заранее понять, какая бактерия встретится пациенту.

Против самостоятельного приема антибиотиков выступил в главврач коронавирусного госпиталя в областной больнице Сергей Галаганов.

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