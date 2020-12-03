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Житель Клинцов получил 11 лет колонии за продажу наркотиков

Молодой человек распространял запрещенные вещества в Почепе
Марина АНТОНОВА
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Жителя брянского города Клинцы приговорили к 11 годам колонии за продажу наркотиков. Молодой человек распространял запрещенные вещества в Почепе.

В суде установили, что марте этого года он через интернет договорился с незнакомцем, что будет делать закладки наркотиков. С 3 марта по 22 апреля он сбыл 2,7 грамма наркотического средства.

Отбывать наказание молодой человек будет в колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Приговор ему пока не вступил в законную силу.

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