В Брянской области выявили 145 новых случаев коронавируса

На Брянщине выявили 145 случаев коронавируса за сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

145 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро четверга, 3 декабря.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 17720. Из них 15154 человека – или 85,5 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 213 выздоровлений.

В отчетный период зафиксировали семь новых смертей от ковида. А всех жертв коронавируса теперь 139.

Брянская область находится на 38-м месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,8 процента.

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