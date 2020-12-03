Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Брянской области выявили 145 новых случаев коронавируса

Выздоровели 213 пациентов
Анна ЛЕВКИНА
КомментироватьОставить комментарий
На Брянщине выявили 145 случаев коронавируса за сутки.

На Брянщине выявили 145 случаев коронавируса за сутки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

145 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро четверга, 3 декабря.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 17720. Из них 15154 человека – или 85,5 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 213 выздоровлений.

В отчетный период зафиксировали семь новых смертей от ковида. А всех жертв коронавируса теперь 139.

Брянская область находится на 38-м месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,8 процента.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».