В Брянске ищут 17-летнюю Ксению Летошневу из Подмосковья

Фото: «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области» в vk.com.

В Брянске ищут 17-летнюю Ксению Летошневу. Девушка 14 октября ушла из дома в городе Шатура Московской области. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что она может находиться в Брянске.

Приметы пропавшей: рост 163 сантиметра, телосложение нормальное, светло-русые волосы, голубые глаза. Носит очки. Была одета в бежевое пальто, черные лосины и черные ботинки. С собой у нее был чемодан.

Если вы располагаете информацией о пропавшей, просьба сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или в полицию.

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