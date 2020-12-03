В Брянске в аварии погиб пассажир такси

В Брянске 2 декабря на улице Спартаковской около 15.43 произошла авария, в которой погиб пассажир легкового автомобиля. Мы уже сообщали о серьезном дорожно-транспортном происшествии с машиной такси, которое случилось накануне в Советском районе.

По сообщению УГИБДД, 48-летний водитель «Рено Логан», двигаясь от проспекта Станке Димитрова в сторону улицы Урицкой, врезался в дерево. В аварии погиб 56-летний пассажир. Водитель с травмами госпитализирован. У него взята кровь для определения опьянения.

Предварительной причиной ДТП назвали то, что автомобиль не был укомплектован зимними шинами, рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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