В брянской Жуковке достроили спортивный центр с бассейном

В Жуковке Брянской области сделали спортивный центр с бассейном. Расположенный в центре города объект долгие годы находился в недостроенном состоянии. Его начали возводить еще в 2006 году. Поручение доделать долгострой дал губернатор Брянской области более года назад.

На сегодняшний день строительные работы завершили. В отапливаемом от отдельной котельной здании устанавливают спортинвентарь и мебель. В спортцентре будет большой спортивный зал, два бассейна, зал единоборств, тренажерка, солярий, сауна и кафе.

Ввод в эксплуатацию нового спортивного центра запланирован на декабрь, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Помимо этого, в Жуковке приступили к строительству ледового дворца, который обещают сдать в мае 2021 года.

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