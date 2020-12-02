В Брянске появились первые новогодние украшения

Специалисты дорожного управления устанавливают в городе светящиеся новогодние фигуры. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На брянских улицах появились первые новогодние украшения. В городе началась традиционная акция. Первые праздничные огни зажглись в школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта.

Специалисты дорожного управления устанавливают в городе светящиеся новогодние фигуры. Украшение продолжится и в ближайшие дни. К середине месяца Брянск должен стать новогодним, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Акция корпоративной культуры «Брянск новогодний» стартовала в областном центре в 2017 году. К ней охотно присоединились предприятия и организации, территориальные общественные самоуправления, жители.

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