В Брянске появились первые новогодние украшения

Специалисты дорожного управления устанавливают в городе светящиеся новогодние фигуры.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
На брянских улицах появились первые новогодние украшения. В городе началась традиционная акция. Первые праздничные огни зажглись в школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта.
Специалисты дорожного управления устанавливают в городе светящиеся новогодние фигуры. Украшение продолжится и в ближайшие дни. К середине месяца Брянск должен стать новогодним, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
Акция корпоративной культуры «Брянск новогодний» стартовала в областном центре в 2017 году. К ней охотно присоединились предприятия и организации, территориальные общественные самоуправления, жители.
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