В Брянске у распространителя наркотиков обнаружили 370 граммов героина

В 198 свертках нашли 370 граммов героина. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске задержали 21-летнего уроженца Новосибирской области. Молодой человек находился под воздействием наркотиков. При обыске в мобильном телефоне у сибиряка обнаружили сообщения с отчетами о сделанных им наркотических «закладках».

Наркораспространитель приехал на Брянщину пару недель назад и уже реализовал две партии запрещенных веществ. Третью партию изъяли правоохранители. В 198 свертках нашли 370 граммов героина.

Задержанного поместили в следственный изолятор. На него завели уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».