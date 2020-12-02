В Брянской области из детдома сделают детский сад и школу искусств

На других этажах бывшего детского дома появятся детская школа искусств и центр детского творчества. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области в здании бывшего Жуковского санаторного детдома планируют сделать детский сад на 200 мест. Предполагается, что объект будет оснащен бассейном, отдельными входами и игровыми площадками.

На других этажах бывшего детского дома появятся детская школа искусств и центр детского творчества. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

– Детсад нужен в этом микрорайоне, к тому же рядом есть перспективы для жилищного строительства, – сказал глава региона. – Дал поручение начать работу над проектной документацией и включить объект в план на 2021 год.

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