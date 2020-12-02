В Брянске пройдет конкурс красоты для мальчиков и юношей. Уже начался отбор участников, сообщают организаторы в социальных сетях. Поучаствовать в конкурсе могут мальчики и юноши в возрасте от 5 до 16 лет.

Конкурс называется «Юный принц Брянска». Заявки на участие будут принимать до 15 января.

В это же время пройдет конкурс красоты для полных женщин. В нем смогут участвовать женщины от 18 до 45 лет и размером от 46-го.

Эти же организаторы недавно провели конкурс красоты для замужних женщин.

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