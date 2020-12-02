Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На брянском участке государственной границы за двое суток поймали больше ста нарушителей

Сумма штрафов превысила 200 тысяч рублей
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
КомментироватьОставить комментарий

На брянском участке государственной границы за двое суток поймали больше ста нарушителей. Они пытаются проникнуть в Россию на российско-белорусском участке. Нелегалы используют как автотрассы, так и проселочные дороги.

30 ноября в Злынковском районе остановили большую группу. В Россию пытались проникнуть на двух микроавтобусах 18 иностранцев. 1 декабря в Новозыбковском и Суражском районах пограничники в общей сложности задержали еще 41 нелегала.

На всех задержанных составили административные протоколы за нарушение режима государственной границы России. Нелегалов вернули на территорию Белоруссии. Сумма штрафов превысила 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».