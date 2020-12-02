На брянском участке государственной границы за двое суток поймали больше ста нарушителей. Они пытаются проникнуть в Россию на российско-белорусском участке. Нелегалы используют как автотрассы, так и проселочные дороги.

30 ноября в Злынковском районе остановили большую группу. В Россию пытались проникнуть на двух микроавтобусах 18 иностранцев. 1 декабря в Новозыбковском и Суражском районах пограничники в общей сложности задержали еще 41 нелегала.

На всех задержанных составили административные протоколы за нарушение режима государственной границы России. Нелегалов вернули на территорию Белоруссии. Сумма штрафов превысила 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Брянской области.

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