В Брянске 2 декабря установят первую живую елку

В Брянске в среду, 2 декабря, установят первую живую новогоднюю елку в городе. Дерево везут из поселка Добрунь. Оно украсит площадь перед гипермаркетом "Линия" в Советском районе.

На этой неделе планируют установить главную елку в Брянске. По традиции она появится в центре фонтана в сквере Карла Маркса.

В этом году решили отказаться от елки у Театра юного зрителя, рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Брянской городской администрации. Это связано с тем, что здание ТЮЗа сейчас ремонтируют. К тому же, в этом году из-за коронавиурса отменили все новогодние представления в театре.

Напомним, в этом году не будет праздничных гуляний в новогоднюю ночь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».