В Брянской области за сутки коронавирус выявили в 20 муниципалитетах

В Брянской области коронавирус за сутки выявили в 20 муниципалитетах. Больше всего случаев обнаружили в Брянске. Здесь за минувший день заболели 56 человек. В Клинцах и в Клинцовском районе зафиксировали по 15 новых случаев ковида, в Дятьковском – 13.

В Дубровском районе за сутки инфекцию подхватили девять жителей, в Жуковском районе – восемь. В Выгоничском, Навлинском, Рогнеденском районах и в городе Фокино заболели по четыре человека. В Брянском, Стародубском и Унечском районах – по три.

В Карачевском, Комаричском, Трубчевском, Клетнянском, Красногорском, Гордеевском районах и в городе Сельцо зарегистрировали по одному новому ковидному больному, рассказали в оперативном штабе.

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