В Брянской области рассказали о правилах продажи новогодних деревьев

Брянская область входит в карантинную фитосанитарную зону по вредителям хвойных деревьев. О правилах реализации елей и сосен рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

На региональных рынках брянские хвойные деревья можно продавать без каких-либо ограничений. Но при вывозе елок и сосен за пределы Брянщины требуется карантинный сертификат, подтверждающий их безопасность.

Деревья, ввезенные в Брянскую область из карантинных регионов, также должны сопровождаться карантинным сертификатом. Информацию о получении документов можно узнать на сайте Россельхознадзора в разделе «Государственные услуги».

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