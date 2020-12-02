В Брянской области коронавиурс подтвердили у 148 человек за сутки

В Брянской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 148 человек. Общее число заболевших на 2 декабря составляет 17575.

За 24 часа диагноз сняли у 152 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 14941.

За последние 24 часа выполнили 1827 тестов на инфекцию.

Сразу восемь человек умерли от коронавируса за одни сутки. Общее число брянцев, которые скончались от опасной болезни, составляет 132 человека.

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