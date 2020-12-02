В Брянской области от коронавиурса умерли еще восемь человек

В Брянской области за прошедшие сутки подтвердили еще восемь смертей от коронавируса. Общее число брянцев, которые не смогли справиться с болезнью - 132 человека. Такие данные 2 декабря опубликовали в оперативном штабе.

За сутки коронавирусом заразились 148 человек. Общее количество заболевших в регионе - 17575. Выздоровели 14941 брянец, за последние сутки - 152 пациента.

За 24 часа провели 1827 тестов на коронавирус. Общее число исследований приблизилось к 304 тысячам.

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