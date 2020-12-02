В Клинцах автомобильного вора осудили на два года колонии строгого режима

В Клинцах 22-летнего молодого человека осудили за автомобильные кражи. Его приговорили к двум годам и трем месяцам колонии строгого режима.

В суде установили, что в феврале обвиняемый вместе со своим знакомым приезжал из Новозыбкова в Клинцы. Они обокрали несколько машин, припаркованных у жилых домов. У четырех потерпевших похитили магнитолы, автомобильные колонки, антирадар, флеш-карты. Общую сумму ущерба оценили в 40 тысяч рублей.

Часть украденного имущества вернули потерпевшим.

- Приговор виновному вынесли в Клинцовском городском суде, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он пока не вступил в законную силу.

Второго обвиняемого объявили в розыск.

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