Жителю Белых Берегов грозит штраф за оскорбление в вайбере

Жителю брянского поселка Белые Берега грозит штраф за оскорбление бывшей возлюбленной в вайбере. Женщина пожаловалась в прокуратуру Фокинского района.
Во время проверки факт оскорбления подтвердился. Они содержали нецензурную лексику.
На мужчину завели дело об административном нарушении.
- Постановление и материалы проверки направлены для рассмотрения по существу в мировой суд, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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