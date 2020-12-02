Жителю Белых Берегов грозит штраф за оскорбление в вайбере

Жителю брянского поселка Белые Берега грозит штраф за оскорбление бывшей возлюбленной в вайбере. Женщина пожаловалась в прокуратуру Фокинского района.

Во время проверки факт оскорбления подтвердился. Они содержали нецензурную лексику.

На мужчину завели дело об административном нарушении.

- Постановление и материалы проверки направлены для рассмотрения по существу в мировой суд, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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