Появились подробности смертельного ДТП с тремя машинами в Клинцовском районе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Появились подробности смертельной автоавраии в Клинцовском районе, в которой столкнулись три машины. ДТП случилось около семи часов вечера во вторник, 1 декабря, на 174-м километре трассы Брянск-Новозыбков.

60-летний водитель автомобиля "Фольксваген Поло", ехавший со стороны Клинцов в сторону Новозыбкова, врезался в ВАЗ-21063. Водитель отечественной легковушки остановился, чтобы повернуть налево. ВАЗ от удара отбросило на встречную полосу. Он столкнулся с "Киа Сид".

После этого "Фольксваген" съехал в кювет и загорелся, сообщают в УГИБДД по Брянской области. В этой машине никто не пострадал.

В аварии погиб 25-летний водитель ВАЗа. О других пострадавших не сообщается.

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