В тройном ДТП в Клинцовском районе погиб водитель ВАЗа

В тройном ДТП в Клинцовском районе погиб 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063. Смертельная авария случилась около семи часов вечера во вторник, 1 декабря, на 170-м километре трассы Брянск-Новозыбков.

60-летний водитель "Фольксвагена Поло" ехал со стороны Клинцов в сторону Новозыбкова. Он врезался в ВАЗ, который остановился для поворота налево. Отечественную легковушку от удара отбросило на встречную полосу. Там она столкнулась с "Киа Сид". 33-летний мужчина за рулем иномарки двигался со стороны Новозыбкова.

Водитель ВАЗа скончался на месте аварии, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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