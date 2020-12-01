Брянских водителей предупредили о гололедице на дорогах. Температура воздуха резко опустилась ниже нуля. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и перестроений.

В среду, 2 декабря, в Брянской области прогнозируют облачную погоду. Ночью температура опустится до минус семи градусов, сообщают в региональном УГИБДД. Днем - от минус пяти до нуля. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

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