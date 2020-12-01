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Посол Белоруссии оценил экономический рывок Брянской области

В Брянске прошло заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Посол республики Беларусь Владимир Семашко высоко оценил экономический рывок, который совершила Брянская область за последние годы. Напомним, на Брянщине продолжается визит официальной делегации республики Беларусь.

– Я был поражен, когда узнал, что вы собрали 1,2 миллионов тонн картофеля, больше, чем вся Республика Беларусь, – сказал он. – Это действительно огромный рывок! Нам есть, что предложить самим, и есть что перенять у вас.

В Брянске прошло заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству между Брянской областью и Республикой Беларусь. Стороны договорились об участии белорусских предприятий в проводимых региональным правительством торгах.

Также разговор шел о поставке на Брянщину автобусов, троллейбусов, дорожно-строительной техники, лифтов, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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