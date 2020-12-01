Посол Белоруссии оценил экономический рывок Брянской области

Посол республики Беларусь Владимир Семашко высоко оценил экономический рывок, который совершила Брянская область за последние годы. Напомним, на Брянщине продолжается визит официальной делегации республики Беларусь.

– Я был поражен, когда узнал, что вы собрали 1,2 миллионов тонн картофеля, больше, чем вся Республика Беларусь, – сказал он. – Это действительно огромный рывок! Нам есть, что предложить самим, и есть что перенять у вас.

В Брянске прошло заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству между Брянской областью и Республикой Беларусь. Стороны договорились об участии белорусских предприятий в проводимых региональным правительством торгах.

Также разговор шел о поставке на Брянщину автобусов, троллейбусов, дорожно-строительной техники, лифтов, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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