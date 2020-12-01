В Выгоничах появится спортивно-оздоровительный комплекс

В брянском поселке Выгоничи построят спортивно-оздоровительный комплекс. Руководитель одного из образовательных учреждений пожаловался, что детей, которые серьезно занимаются спортом, приходится возить в Брянск. Губернатор обещал, что спортивный комплекс появится в поселке. А в будущем рассмотрят вопрос и о строительстве бассейна в Выгоничах.

Кстати, в следующем году в Брянской области введут в эксплуатацию четыре бассейна, пять спортивных комплексов и дворец единоборств, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. За пять лет в регионе построили 35 спортивных объектов.

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