Центр микрохирургии глаза: путь к прозрению начинается здесь!

Фото: Прием ведется ежедневно, без выходных.

Центр микрохирургии глаза в комплексе «Владимир Плаза»- это современное медицинское оборудование, внедрение новых технологий в лечении заболеваний глаз.

Коллектив клиники состоит из высококвалифицированных врачей с большим опытом работы, кандидатов медицинских наук, консультантов-профессоров, докторов медицинских наук ведущих научно-исследовательских институтов и центров России. Специалисты обладают всем необходимым опытом и знаниями, чтобы помочь вам в решении любого вопроса, связанного с заболеваниями глаз, начиная от обычного планового осмотра, заканчивая хирургическим лечением.

Каждый пациент должен быть уверен, что диагностика и лечение будут выполнены здесь на высочайшем уровне с применением самых современных методов, материалов и оборудования, соответствующих мировыми стандартам и имеющих необходимые сертификаты и разрешения к применению в медицинских учреждениях Российской Федерации.

Для формирования инновационного подхода оказания офтальмологической помощи в Центре микрохирургии глаза объединен опыт работы самых успешных зарубежных и российских амбулаторных хирургических центров.

ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ! не упустите возможность сдать анализы перед операцией по замене хрусталика БЕСПЛАТНО!

ООО "Центр микрохирургии глаза" предлагает комплекс услуг:

- Безболезненное, бесшовное удаление катаракты

- Лазерная коррекция зрения(FEMTO)

- Лечение глаукомы, заболеваний сетчатки и стекловидного тела

Очень приятным моментом является 50% скидка на проживание в гостинице комплекса при выполнении операции

г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д.98

тел.8(4832)92-94-94

Прием ведется ежедневно, без выходных

Лицензия ЛО-32-01-001705 от 28 августа 2019г.Реклама

Акция и скидка действительны с 01.12.2020г.-31.12.2020г.Подробности по тел.8(4832)92-94-94

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА