Бывшего директора брянского предприятия будут судить за сокрытие 3 млн рублей

Бывшего директора ООО «Снежка-Новоселки» будут судить за сокрытие трех миллионов рублей от налоговой. По версии следствия, с октября 2018-го по май 2019 года руководитель предприятия производил расчеты с кредиторами за поставленные товары и услуги без зачисления денег на расчетный счет. С него могли взыскать недоимку по налогам и страховым взносам.

Расследование уголовного дела завершили, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Его материалы направили для рассмотрения в суд.

Предприятие занималось разведением крупного рогатого скота и производством молока. Одним из его учредителей была птицефабрика "Снежка".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».