В Суражском районе за смертельное ДТП будут судить водителя погрузчика

В Суражском районе за смертельное ДТП будут судить водителя трактора-погрузчика. 28-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии.

Авария случилась 19 июня. Водитель погрузчика ехал по дороге Сураж-Иржач. По версии следствия, он не убедился в безопасности маневра и стал разворачиваться. Техника перегородила проезжую часть.

С трактором столкнулся автомобиль "Мерседес Бенц Вито". Водитель иномарки двигался в попутном направлении и не имел технической возможности избежать столкновения, сообщают в прокуратуре Брянска.

Водитель "Мерседеса" скончался от полученных травм на месте ДТП. Пассажир микроавтобуса получил тяжелые травмы.

Уголовное дело будут рассматривать в Суражском районном суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».