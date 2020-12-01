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В Брянске белорусский посол возложил цветы к памятнику Партизанам

Продолжается визит белорусской делегации на Брянщину
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В церемонии приняли участие члены официальной белорусской делегации и руководители области.

В церемонии приняли участие члены официальной белорусской делегации и руководители области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь Владимир Семашко и губернатор Брянской области Александр Богомаз возложили цветы к Вечному огню у Памятника воинам и партизанам.

В церемонии приняли участие члены официальной белорусской делегации и руководители области, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Брянскую область приехала делегация из Белоруссии во главе с послом республики Беларусь Владимиром Семашко. Гости Брянщины посетят «Брянсксельмаш» и обсудят перспективы дальнейшего развития наших регионов.

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