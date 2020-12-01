В Брянске пожаловались на снежные завалы во дворах многоэтажек

Жалобы от жителей поступают из всех районов Брянска. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянске в первый день зимы, 1 декабря, выпал сильный снег. Снегопад не прекращался всю ночь. Умеренные осадки наблюдаются в течение всего дня. На протяжении всего этого времени дорожные службы борются со стихией.

И если центральные дороги практически все расчистили, то во дворах многоквартирных домов снежные завалы никто не убирает. Жалобы от жителей поступают из всех районов Брянска.

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