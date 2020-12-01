В Брянскую область прибыл посол Беларуси Владимир Семашко

В Брянскую область прибыла белорусская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси Владимиром Семашко.

Гости из соседнего государства встретятся с губернатором Брянской области Александром Богомазом, обсудят взаимодействие нашего региона с республикой Беларусь.

Планируется, что Владимир Семашко посетит «Брянсксельмаш». В рамках визита между регионами будет подписано соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

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