В Брянской области до конца года квартирами обеспечат 232 сироты

В Брянской области на приобретение квартир детям-сиротам в 2020 году выделили больше 386 миллионов рублей. Из них 320 миллионов – средства областного бюджета.

На сегодняшний день приобрели уже 139 квартир. В целом до конца года запланирована покупка 232 квартир. Жилье приобретают преимущественно в новостройках.

Благодаря региональной поддержке, за пять лет 1597 брянских детей-сирот улучшили жилищные условия. На это направили 1 миллиард 837 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».