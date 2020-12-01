В Брянской области дорожники ведут нелегкую борьбу со снегом

В Брянской области на уборку снега на федеральных трассах вышли 37 машин. Ночью на автомобильные дороги высыпали 105 тонн соли и 620 тонн песко-соляной смеси. Об этом рассказали в федеральном казенном учреждении «Упрдор Москва – Бобруйск».

Продолжается уборка снега с дорог и тротуаров и в Брянске. В борьбе со снегом появились и первые пострадавшие. Утром 1 декабря под землю ушла малогабаритная уборочная машина. По прогнозам в ближайшие сутки в Брянской области возможны снегопады.

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