Жителя брянского Новозыбкова будут судить за кражу из сквера у памятника пограничникам

В Новозыбкове Брянской области будут судить 23-летнего местного жителя за кражу из сквера у мемориала «Скорбящая мать». В сквере на тот момент проводили комплексное благоустройство и установку памятника «Пограничникам всех поколений».

Следствие установило, что молодой человек ночью 28 августа 2020 года похитил с площадки в сквере по улице Набережной строительные материалы. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 15 тысяч рублей.

Также установлено, что 7 сентября 2020 года этот же молодой человек украл контейнеры для твердых бытовых отходов, стоимостью более 12 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит Новозыбковский городской суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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