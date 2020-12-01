В Брянске сделают дорогу до поселка Мичуринского

В Брянске планируют построить новую дорогу от торгово-развлекательного центра «Аэропарк» до поселка Мичуринского. Об этом сообщило издание «Брянские Новости» со ссылкой на региональное правительство.

Дорога должна стать продолжением новой улицы Советской, пройти через дачные участки. По проекту трасса соединит улицу Объездную с поселком Мичуринским и 10-м микрорайоном.

Точную стоимость новой стройки пока не озвучили. Но предположительно на это потребуется не менее миллиарда рублей.

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