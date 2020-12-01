В Брянске в борьбе со снегом пострадала уборочная машина

Фото: Максим Рябцев.

В Брянске около восьми часов утра во вторник, 1 декабря, проваливалась под землю малогабаритная снегоуборочная машина. Агрегат убирал снег с тротуара на улице Советской неподалеку от нового кольца. В процессе работы автомобиль ушел колесами под землю.

На место происшествия приехали сотрудники дорожного предприятия. После нескольких манипуляций рабочие вытащили снегоочиститель из ямы. Как рассказали очевидцы корреспонденту «КП-Брянск», после этого машина продолжила уборку. Получил ли автомобиль какие-либо повреждения, неизвестно.

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