У брянских троллейбусов появился свой гимн

Фото: Брянское троллейбусное управление.

У брянского троллейбусного предприятия появился свой гимн. Его исполнила актриса Брянского театра юного зрителя Наталья Джакиенова. Это стало подарком к юбилею электрического транспорта в Брянске.

В 2020 году в городе отмечают 60 лет со дня пуска троллейбусного движения. В честь этого на городские маршруты с 1 декабря вышли «Юбилейные троллейбусы», рассказали в троллейбусном управлении.

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