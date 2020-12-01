Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

У брянских троллейбусов появился свой гимн

Городской электрический транспорт в декабре отмечает свое 60-летие
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото: Брянское троллейбусное управление.

Фото: Брянское троллейбусное управление.

У брянского троллейбусного предприятия появился свой гимн. Его исполнила актриса Брянского театра юного зрителя Наталья Джакиенова. Это стало подарком к юбилею электрического транспорта в Брянске.

В 2020 году в городе отмечают 60 лет со дня пуска троллейбусного движения. В честь этого на городские маршруты с 1 декабря вышли «Юбилейные троллейбусы», рассказали в троллейбусном управлении.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».