Жители трубчевского села на две недели остались без воды

Жители села Яковск в Трубчевском районе остались без воды. В воскресенье, 29 ноября, брянец написал на странице губернатора, что его родители без воды живут уже неделю.

"С водой в деревне и так была проблема, - пишет Алексей Коршунов. - Напор в колонках никакой, а в летний период на улицах, что выше по склону, ее нет".

Уже неделю по селу "гуляют" рабочие. Они говорят, что ищут прорыв. Но так ничего и не нашли.

27 ноября в село приехала машина с водой. Ее привезли из Трубчевска. Но качество питьевой воды не устроило местных жителей. По их словам, она была ржавая.

В администрации Трубчевского района сообщили, что воду вернут жителям не раньше 4 декабря. На водопроводной сети случился прорыв. Но починить его не смогли, поэтому решили переложить 600 метров водопровода.

По словам чиновников, жителям каждый день чистую воду людям привозят.

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