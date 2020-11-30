В Брянской области 1 декабря откроют новый коронавирусный госпиталь

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Унече Брянской облсти полностью подготовили к пуску новый коронавирусный госпиталь на 400 мест. 1 декабря пройдет техническое открытие больницы. Здесь будут лечить не только жителей Унечи, но и пациентов из близлежащих районов.

В госпитале установили 14 аппаратов искусственной вентиляции легких, создали запас из 260 кислородных баллонов, смонтировали криогенную установку. В пристройке к медучреждению установили новый аппарат для КТ-исследований.

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