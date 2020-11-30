В Брянске школу №34 капитально отремонтировали за 35,6 миллиона рублей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске капитально отремонтировали школу №34 в Володарском районе. На работы ушла 35,6 миллиона рублей. Эти деньги выделили из разных уровней бюджета. Школа в год своего 75-летия попала в федеральную программу, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- От прежних сооружений школы остались только внутренние части стен, - рассказывает директор образовательного учреждения Татьяна Иртюго. - Все остальное было демонтировано.

В двух корпусах поменяли все инженерные коммуникации, полы, потолки, сантехнику, окна и двери. В буфете появился дополнительный зал. Библиотеку разделили на помещение для начальной школы и для старшего и среднего звена. Обновили актовый и спортивный залы, закупили новое оборудование. В школе перекрыли кровлю, отремонтировали фасад.

Федеральная программа предполагает только ремонт здания. Поэтому дополнительно 2,5 миллиона рублей выделили на обустройство школьного двора. Этих денег хватило, чтобы привести в порядок большую часть территории: ее заасфальтировали, оборудовали газоны. Осталось заасфальтировать дорожку, которая ведет к корпусу начальной школы. Эту работу перенесли на следующий год.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».